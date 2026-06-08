歌手のナイル・ホーランが4枚目となるソロアルバム「Dinner Party」をリリースした。元ワン・ダイレクションのナイルは、長年の交際相手であるアメリア・ウーリーさんとの関係に大きくインスパイアされているというこの新作で「愛、親密さ、恐れ、喪失、希望、そして夢」を探求しているという。 【写真】メンバー急死前再結成について交渉していた１Ｄ 2023年の「ザ・ショー」以来と