香川県高校総体2026 【香川県高校総体】7日に行われた相撲の【団体戦】の結果は以下の通りです。農業経営4－1高松南農業経営は初優勝です。 相撲の【個人戦】の結果は以下の通りです。＜1位＞大石弦汰（高松南・2年）＜2位＞佃亮弥（高松南・3年）＜3位＞野中稟太（農業経営・2年） 【個人戦体重別80㎏級】の結果は以下の通りです。＜1位＞湯浅龍道（農業経営・2年） 【個人戦体重別100㎏級】