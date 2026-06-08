NHKの桑子真帆アナウンサー（39）が妊娠していることが明らかになった。6月6日、夫で俳優の小澤征悦（52）が「サタデーLIVE ニュース ジグザク」（日本テレビ系）に生出演。桑子アナが妊娠していると報じるスクープに言及し、「今朝なんですけど、情報が出て。ありがとうございます」と、報道が事実であると認めた。【もっと読む】桑子真帆アナの衣装が「ゆったりめ」に？ 「クローズアップ現代」でのジャケット姿に視聴者クギ付