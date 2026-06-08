リカルド・ロドリゲスは北中米W杯後、フリーエージェントとなる北中米ワールドカップ（W杯）のスイス代表DFリカルド・ロドリゲスは所属するスペイン1部レアル・ベティスとの契約が今季限りとなり、フリーエージェントとなる。大会後の去就について、「アメリカ、スペイン、イタリア、ドバイ、カタール、日本、あらゆる可能性がある」と語った。スイスメディア「blue Sport」のインタビューで明かした。33歳のロドリゲスはスイ