AIを実行するには大容量のメモリが必要であり、AIモデル側のメモリ使用量を削減する技術として「量子化」が広く用いられています。新たに、Googleが「学習段階で量子化をシミュレートする」というアプローチを採用した省メモリ版Gemma 4である「Gemma 4 QAT」を公開しました。Gemma 4 with quantization-aware traininghttps://blog.google/innovation-and-ai/technology/developers-tools/quantization-aware-training-gemma-4/一