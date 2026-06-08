◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）メイショウタバルが順調だ。１週前追い切りは栗東・ＣＷコースで単走。折り合いは問題なく、ラストの伸び脚も豪快だった。時計も６ハロン８０秒８―１１秒１と上々。石橋調教師は「ゴール前でフワッとなった」と指摘したが、「これで変わると思う。啓介（騎乗した太宰騎手）は、先週よりすごく良かったと言っていた」と期待していた。これまでは“勝つ