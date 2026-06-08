◇卓球◇ＷＴＴコンテンダー・スコピエ最終日（７日、マケドニア・スコピエ）女子シングルス決勝が行われ、世界ランク１１位の大藤沙月（ミキハウス）が１３位のカットマン、橋本帆乃香（デンソー）との日本勢対決を４―０（１１―７、１１―９、１１―７、１１―３）のストレートで下し、優勝を飾った。近年、ＷＴＴでのライバル対決は、昨年１２月のＷＴＴファイナル香港から大藤が４連勝となり、今季世界ツアー４勝目をつ