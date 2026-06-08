俳優の染谷将太が、8日より公開のサントリーウイスキー「角瓶」新WEBムービー『親子の答え合わせ』篇に出演。仕事や子育てに向き合う日々の中で、かつての父の姿に少しずつ思いを重ねていく様子を、“父になった息子”の視点から描く。【動画】染谷将太、父から受け継いだ“角言”は？父親としての夢も明かす今回“父になった息子”を演じた染谷には、父との思い出や、父親としての思いを語ってもらった。今年の正月には、父と