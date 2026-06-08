◇インターリーグドジャース5―13エンゼルス（2026年6月7日ロサンゼルス）ドジャースは7日（日本時間8日）、本拠でのエンゼルス戦に敗れ、連勝は2でストップ。同戦の連勝も5で止まった。先発のエメ・シーハン投手（26）は1回1/3を3安打2失点で3敗目を喫した。シーハンは初回、2死から二塁打を許したが、後続を断って無失点。2回は先頭のシャヌエルを空振り三振に仕留めたものの、安打と連続四球で1死満塁のピンチをつく