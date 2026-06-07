とちぎテレビ 宇都宮市の中心部でクマの目撃情報が相次ぎ市や警察がパトロールをするなど注意を呼び掛けています。とちぎテレビのカメラマンが撮影した映像には、住宅地の近くを歩くクマの姿が映っていました。 ６日午後８時半頃、栃木県庁から直線距離で北に１．５キロほど、近くに住宅地がある宇都宮市山本の道路。とちぎテレビのカメラマンがクマに遭遇しました。 宇都宮市西川田町、近くに中学校があるこちら