とちぎテレビ 宇都宮市の中心部でクマの目撃情報が相次ぎ市や警察がパトロールをするなど注意を呼び掛けています。クマは７日、夕方に目撃されて以降、見つけることはできず、８日以降も警戒活動が続けられます。 ６日午後８時半頃、栃木県庁から直線距離で北に１．５キロほど、近くに住宅地がある宇都宮市山本の道路。とちぎテレビのカメラマンがクマに遭遇しました。 クマは７日午前２時頃には宇都宮市中心部の