とちぎテレビ 上三川町で発生した強盗殺人事件で栃木、神奈川両県警の合同捜査本部は７日、指示役とされる夫婦を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕しました。 強盗殺人未遂の疑いで再逮捕されたのは指示役とされる神奈川県横浜市の竹前海斗容疑者２８歳と妻の美結容疑者２５歳です。竹前容疑者夫婦は５月１４日、すでに再逮捕されている実行役とされる少年ら４人と共謀し、上三川町上神主の富山英子さん６９歳の家に押し入り金