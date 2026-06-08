7人組グループ・WEST.が、2025年12月31日と2026年1月1日の2日間3公演、京セラドーム大阪で開催した初の単独カウントダウンライブ「WEST. SPECIAL LIVE『WESTA!』2025-2026」のLIVE Blu-ray & DVDが、7月15日に発売されることが決定した。記念すべきカウントダウン＆年越しの瞬間の熱狂が映像作品としてよみがえる。【画像】「WEST. SPECIAL LIVE『WESTA!』2025-2026」LIVE Blu-ray & DVD 初回盤“WEST.×FESTA”をテー