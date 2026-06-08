ランコ・ポポビッチ氏J1京都は8日、C大阪や鹿島など五つのJクラブを率いた経験があるランコ・ポポビッチ氏（58）が2026〜27年シーズンの新監督に就任すると発表した。クラブを通じて「初来日から20年。歴史ある素晴らしいクラブで仕事ができることを、言葉にできないくらいうれしく思う」とコメントした。大分、町田、FC東京でも監督を務めた。京都はJ1百年構想リーグを16位で終えた。J2だった2021年から務めた☆（曹の曲が由