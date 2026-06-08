ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。東京都渋谷区が1日からごみのポイ捨てに過料を科していることについて私見をつづった。ごみのポイ捨てが深刻な社会問題となる中、渋谷区では関連条例を改正。今月1日から区内全域で、路上などにごみをポイ捨てした人に対し、2000円の過料を徴収する罰則を科し始めた。ゴミ箱を設置していない事業者に対しても、