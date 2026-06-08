燃料費の高騰や後継者不足など、苦境が続く銭湯業界。そんな中、年中無休でのれんを掲げ続ける銭湯が滋賀県大津市にある。「この子がいるから頑張れる」と話すのは、女将の米谷さん。経営の危機を乗り越え、銭湯を守り続けてきた女将。その歩みをそばで支えたのは、一匹の保護猫だった。老舗銭湯の番台猫「福ちゃん」創業67年、古くから地域の憩いの場として愛されてきた「大津湯」。この銭湯で番台猫を務めているのは、三毛猫の福