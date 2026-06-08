シャンメリーやラムネを製造する中小企業団体は、業界の課題に対し連携して瓶飲料を盛り上げていく。全国シャンメリー協同組合は5月25日に都内で通常総会を開催し、引き続きシャンメリーの飲用機会増加に努めることを確認した。全国シャンメリー協同組合の小原光一理事長同組合の小原光一理事長は「シャンメリーはソフトシャンパンとして1947年に販売を開始し、今年で79年、来年で80年となる。少子化の影響が非常に大きく販