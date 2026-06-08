松村乳業グループのMNG会は伊香保温泉・ホテル天坊で第48回総会を開催、当日は会員70社、約160名が出席した。MNG会を代表して挨拶した松村悟志・松村乳業社長は「社会、海外情勢はものが足りない話が多いが、今日はグループがどこに向かいどんな取り組みをしているのかをお伝えしたい」と述べ、昨年12月に完成した「第二営業倉庫」、5月13日に完成した「松村食販低温ライスセンター」の稼働状況と受注状況について説明し「アイ