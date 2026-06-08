国際親善試合が7日に行われ、モロッコ代表とノルウェー代表が対戦した。ともにFIFAワールドカップ2026に出場する両国による大会前のテストマッチ。モロッコはこの一戦でGKヤシン・ブヌ、アクラフ・ハキミ、ブライム・ディアス、バイエルン行きが取り沙汰されるイスマエル・サイバリらをスタメンで起用。対するノルウェーはアーリング・ハーランド、マルティン・ウーデゴーア、ユリアン・リエルソンらこちらも主力を起用した