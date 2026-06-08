8日午前8時38分ごろにフィリピン付近で発生したマグニチュード8.2の地震で、日本の茨城県から沖縄県にかけての沿岸に津波注意報が出ています。 最も早い所で午後0時半に最大で1mの高さの津波が到達することが予想されている和歌山県の太平洋沿岸の自治体では、沿岸や河口付近からの避難を呼びかける「避難指示」の発令や海水浴場の「遊泳禁止」措置など対応に追われています。 新宮市では午前9時15分に、熊野川の相筋河川