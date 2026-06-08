タレントの上原さくらが7日に自身のアメブロを更新。6日に訪れていたディズニーランドでの写真を披露し、愛娘への溢れる愛情を吐露した。【映像】華原朋美と6歳息子の親子ショット（複数カット）6日のブログで、娘と2人でディズニーランドを満喫したことを報告していた上原。この日は、「食べまくる娘。笑」といい、園内のフードを手にした娘の写真を複数公開した。続けて、「親バカって1回かかると死ぬまで治らないのでしょ