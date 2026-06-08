京都サンガF.C.は8日、ランコ・ポポヴィッチ氏が2026−27明治安田J1リーグよりトップチームの監督に就任することを発表した。現在58歳のポポヴィッチ氏は2006年に指導者として初来日し、ミハイロ・ペトロヴィッチ監督が率いていたサンフレッチェ広島でコーチを務めた。2009年8月から12月までは大分トリニータで指揮を執った後、2011年に当時JFLに所属していたFC町田ゼルビアの指揮官に就任し、クラブをJ2昇格に導いた。その後