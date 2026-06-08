歌手の小柳ルミ子が7日に自身のアメブロを更新。女優の黒木瞳と久しぶりに再会し、レストランで5時間に及ぶ贅沢な女子会を楽しんだことを明かした。【映像】小柳ルミ子「急きょ手術となりました」と報告「デートのお相手は」というタイトルでブログを更新した小柳は、「先日のデート、久し振りのキャンティで」と切り出し、「お相手は、瞳ちゃんでーす」と明かした。続けて、「楽しかったなぁー。あんな話し、こんな話し」と