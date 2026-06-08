8日放送のテレビ朝日系『じゅん散歩』（前10：10）では、まさかの“夫婦共演”が実現する一幕があった。【写真】『じゅん散歩』で”夫婦共演”下平さやかアナの夫オープニングで、高田純次が「きょうは、大物の方がいらっしゃるということで。番組にもゆかりのある方…一体誰だろうな」と話していると、長野久義氏が「おはようございます！」と恐縮しながら登場した。高田と長野氏による軽快なトークが繰り広げられた後、長