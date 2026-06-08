テレビ朝日の紀真耶（きの・まや）アナウンサーが離婚していたことが８日、分かった。関係者によると、離婚したのは２〜３年前という。紀アナは２０１５年に入社。１９年１１月に１歳年上の同局社員の男性と結婚。２０年８月に第１子出産を発表した。テレビ朝日はスポーツ報知の取材に「社員のプライベートに関しては、従来、お答えしておりません」と話した。