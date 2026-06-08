（CNN）トランプ米大統領は7日の電話会談で、イスラエルのネタニヤフ首相に対しイランへの報復攻撃の実施を控えるよう伝えた。米当局者が明らかにした。トランプ氏は一段と不安定さを増すイランとの外交努力を維持したい考えだ。当局者によると、トランプ氏はネタニヤフ氏に対し、すでに高まっている地域の緊張をさらに激化させないよう警告し、イランとの合意は近いとの自身の考えを強調したという。この電話会談の前にイスラエル