実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン4 #12』（6月5日配信）では「お金で失敗しない方法」について議論がなされた。【映像】森永康平氏の手厳しいアドバイスの瞬間株式会社JPE代表取締役の岡田富美一氏は、「投資で6500万円の損失を出した」とした上で、「お金という麻薬のようなものに侵されていて、まともな判断ができなかった。投資を始めたのは子どもが