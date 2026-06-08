８日に放送されたテレビ朝日系「じゅん散歩」では、珍しい夫婦共演が実現した。この日は京王よみうりランド周辺を散歩。昨年３月に開業した東京ジャイアンツタウンなどを回った。この日のゲストは、このジャイアンツタウンにゆかりのある人物。高田純次は「番組にもゆかりのある方だと。誰だろうな」と待っていると登場したのは元巨人の長野久義氏だった。「おはようございます。ご無沙汰してます」と礼儀正しく挨拶した長