国際親善試合が7日に行われ、クロアチア代表とスロベニア代表が対戦した。FIFAワールドカップ2026の開幕を間近に控えるクロアチアは、決戦の地への渡航前最後のテストマッチでスロベニアと対戦した。この一戦ではルカ・モドリッチ、マテオ・コバチッチ、ヨシュコ・グヴァルディオール、アンテ・ブディミルといった主力が揃ってスタメン起用となった。前半からボールを保持して主導権を握ったものの、堅守速攻を徹底するス