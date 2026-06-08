【「呪術廻戦」5周年 ローソンキャンペーン】 開催期間：6月16日～ ローソンは、アニメ「呪術廻戦」の5周年を記念したコラボキャンペーンを6月16日より開催する。 今回のコラボではオリジナルの描き下ろしイラストを使ったグッズが販売される。店頭では2枚のクリアカードとミルクレモンゼリーをセットにした商品が登場。対象のお菓子3点の購入で、