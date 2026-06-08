【ちいかわ くりまんじゅうの炙りしめ鯖スナック】 6月8日 発売 価格：181円 バンダイは「ちいかわ くりまんじゅうの炙りしめ鯖スナック」を6月8日に発売した。価格は181円。 本製品は「ちいかわ」に登場する「くりまんじゅう」が好きな「炙りしめ鯖」味のスナック。容量は21gで、おちまみ風ステッカーが10種のうちから1種付属する。 おつまみ風ステッカーは