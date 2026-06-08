【GUNDAM ROGUE ORBIT】 2027年 発売予定 バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC向けアクションゲーム「GUNDAM ROGUE ORBIT」の公式サイトと公式Xアカウントを公開した。 本作は2027年発売予定のガンダムの新たな世界へ踏み出すハイスピードかつ自在な高機動バトルを体験できるアクションゲーム。 プレ&#