資料 岡山県アパレル工業組合と一般社団法人倉敷ファッションセンターで構成する「ジーンズソムリエプロジェクト事務局」では、9月に実施する第13回ジーンズソムリエ資格認定試験の受験申し込みを7月15日まで受け付けています。 ジーンズソムリエ認定制度は、ジーンズの製造過程から流通・販売までのジーンズに関する全般の知識を持つ人に「ジーンズソムリエ」という称号を与え