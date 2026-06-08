【Amazon：三菱電機の衣類乾燥除湿機サラリPro「MJ-P180RX」】 過去価格：47,800円 セール価格：42,800円 Amazonにて、三菱電機の衣類乾燥除湿機サラリPro「MJ-P180RX」が特別価格で販売されている。セール価格は過去価格から約10%オフの42,800円。 本商品は、2㎏の洗濯物を2時間弱で乾燥可能な衣類乾燥除湿機。大容量タンクを備えており、水捨ての回数も削