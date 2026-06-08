梅の最高級品種とされる「南高梅」の選果と出荷が、三重県御浜町のJA伊勢統一選果場で最盛期を迎えています。2024年の農林水産省の統計によると三重県内の梅の収穫量は966トンと全国6位。中でも熊野市と御浜町、紀宝町での栽培が盛んで、70軒ほどが約7ヘクタールで生産しています。主力の南高梅は肉厚で種が小さく、軟らかな食感が特徴。直径3センチから6センチと大ぶりで主に梅酒やジュース、梅干しに加工されます。この日は従業