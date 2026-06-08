プロボクシングIBF世界フライ級タイトルマッチが6日行われ、チャンピオンで三重県出身の矢吹正道選手が2度目の防衛に成功しました。第1ラウンド、矢吹はワンツーで挑戦者のレネ・カリスト選手を下がらせると、右フックからパンチをまとめダウンを奪います。立ち上がった挑戦者に対し、再び矢吹が仕掛け左ストレートで2度目のダウン。試合中盤には挑戦者の攻撃を被弾する場面も見られますが、10ラウンドには再び矢吹が連打を浴びせ