宝石や鉱物を思わせる美しい琥珀糖「こうぶつヲカシ」で人気のハラペコラボから、この夏注目の新作スイーツ「鉱物アイス」が登場します。色とりどりのこうぶつヲカシのカケラを閉じ込めたアイスは、見た目の美しさだけでなく、食感や味わいも楽しめる特別な一品。2026年6月5日より先行予約がスタートし、6月19日から販売開始となります。暑い季節を彩るアートなご褒美スイーツをチェックしてみませんか