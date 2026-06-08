東海汽船によりますと、きょう午前9時すぎに茨城県から沖縄県にかけて津波注意報が出たことを受け、東京から出港した大島行きの便が引き返しました。また午前9時10分に熱海から大島に向かう便や、午前10時10分に大島から東京に向かう便が欠航しました。午後の運航については状況を見て判断するとしています。