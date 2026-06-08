歯と口の健康について考えてもらおうと、正しい歯磨きの方法などを学べる「歯の健康展」が7日、三重県津市で行われました。今月4日から10日の歯と口の健康週間に合わせて行われたもので、津市に住む子どもなど約400人が参加しました。会場には、歯科医師にむし歯や矯正などの相談ができるブースや災害時の口腔ケアについてのクイズコーナーなど、歯の健康について学べる8ブースが並びました。そのうち、歯磨きのレッスンを受けられ