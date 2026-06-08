「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】テープが剥がせないダンボールは可燃ごみ理由は「異物を取る機械に引っかかってしまい紙として再利用することができないからです」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは、テープが強固に貼られたダンボールの写真を添えて投稿し、「このくらいテープが付いてい