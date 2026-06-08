公共交通の一翼を担うバスの運転業務に興味を持ってもらおうと7日、三重県四日市市の自動車学校で大型バスの運転体験会が開かれました。バス運転士の雇用につなげようと、津市に本社を置く三重交通などが定期的に開いているもので7日は、県内外から午前の部と午後の部にあわせて20人余りが参加しました。参加者は大型バスの教習車や、三重交通グループが導入している路線バスと観光バスの研修車に乗り込み、自動車学校のコース内で