五輪、世界バレーに並ぶバレーボール世界3大大会の一つ『ネーションズリーグ』で2大会ぶりの表彰台を目指す女子日本代表（世界ランク4位）は、日本時間8日にカナダ代表（同10位）との接戦を制し、開幕から負けなしの4連勝で第1週のカナダラウンドを終えた。試合後の石川真佑（26）、和田由紀子（24）、リベロの福留慧美（28）のコメント。※世界ランキングは試合前時点【写真を見る】試合後の石川選手、和田選手、福留選手らチーム