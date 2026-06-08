ファミリーマートは、あす9日から22日までの期間限定で、弁当を買うと「生茶」もしくは「健康ミネラルむぎ茶」いずれか1本がもらえるキャンペーンを実施する。「お弁当」全品が対象となる。【画像】「どれでも1品買うと…」対象商品の一例同社は、値上げラッシュが続く今だからこそ、お買い物そのものをワクワクする体験に変えたいという思いから企画した。今年9月に創立45周年を迎える。現在、「いちばんちょっとおトク」を