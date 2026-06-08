フェリーの運行状況です。【映像】日本各地の津波の到達予想東海汽船では、津波注意報が出たことを受け、午前8時55分に東京・竹芝を出港した熱海行きの便が引き返していて、午前の熱海発の便は運航を見合わせています。午後の便については、津波注意報の状況を見て再開を判断するということです。伊豆諸島と東京を結ぶ便は、天候不良のため欠航していました。（ANNニュース）