稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#121が7日に放送され、「華麗なるセレブママの世界！ご自宅大公開＆旦那も登場しちゃうぞスペシャル！」と題して、規格外の暮らしを送るセレブママたちに密着した。【写真】安田衣里さんの夫・和平さん顔出しで登場番組前半には、夫とともに不動産運営やM＆A関連事業を手がける安田衣里さんが登場。東京・田園調布に構える6LDKの豪邸を公開した。この豪邸は