【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝阿部真司】イスラエル軍は７日夜、イランがイスラエル北部に向け、約１０発の弾道ミサイルを発射したと発表した。イランによる同国への攻撃は４月８日の停戦開始以来初めてで、米国とイスラエルによる停戦合意違反への「警告」だとしている。トランプ米大統領は両国に自制を求めたが、その後、イスラエル軍は攻撃を実施したと発表した。イランによる攻撃は、イスラエル軍が７日午後、レバ