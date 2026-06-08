今年、青森県で開かれる国民スポーツ大会の代表選考会を兼ねた池田杯体操競技大会が三重県伊勢市で開かれ、参加者が日頃鍛えた技を披露しました。大会には国民スポーツ大会への出場を目指して、体操競技の少年と成年の部、トランポリンの男女の部合わせて約40人が参加。体操競技では、あん馬やつり輪など6種目で技を競いました。大会には、今年9月に愛知県で開催されるアジア大会に出場予定の相好体操クラブ所属金田希一選手などの