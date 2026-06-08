フィリピン付近で起きた大きな地震について、これまでに現地在住の日本人に関する被害情報は確認されていないということです。在フィリピン日本大使館は「いまのところ日本人が被害にあったとの情報はない。引き続き情報収集に努める」としています。また震源に近い、フィリピンミンダナオ島の在ダバオ日本総領事館も「現在確認中だが、今のところ日本人の被害等については確認されていない」としています。アメリカの地質調査所に