プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のKADOKAWAサクラナイツは6月8日、渋川難波選手（最高位戦）との契約を解除、同選手が退団することを発表した。渋川は2022-23シーズンから4シーズンに渡りプレー。レギュラーシーズンでは4シーズン中3シーズンで個人プラスを築くなど、チームの主力として機能していた。ただ、一部週刊誌で妻以外との女性関係を報じられ、自身のSNSやYouTubeなどでプロ雀士としての活動、チームからの退団の意向を示し