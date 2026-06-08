みえ松阪マラソンの去年の優勝者、川内優輝選手は松阪警察署の1日警察署長を務め、交通安全イベントに参加しました。警察官の制服に身を包んだ川内選手はトークショーで、ランナーが公道で練習する際には反射材のついた靴を履くなど交通事故対策について呼びかけていました。